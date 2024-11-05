Канчельскис ожидает, что в 2025 году получит предложения о работе тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ожидает получить новые предложения о работе тренером в 2025 году.

«Сейчас у меня работают агенты, ведут переговоры, общаемся. Почему бы не продолжить карьеру в России, ведём переговоры по всем направлениям. Со многими клубами общаемся, но пока это всё на уровне разговоров. Страны не могу назвать, когда будет конкретика, тогда это можно будет говорить. Думаю, что до Нового года не будет никаких движений, уже в 2025 году, надеюсь, что-то появится», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Канчельскису 55 лет. Ранее он был главным тренером российских клубов «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Солярис», возглавлял латвийскую «Юрмалу», узбекский «Навбахор». Также он работал генеральным директором казахстанского клуба «Тобол».