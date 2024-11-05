Таранов: после неудач в РПЛ ЦСКА было бы разумно сделать акцент на Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о целях армейцев на сезон-2024/2025.

«Сложно сказать, какие цели сейчас преследует ЦСКА. Но было бы разумно сделать акцент на Кубке России, ведь у армейцев складываются неудачи с ближайшими конкурентами в РПЛ. Сыграно много матчей и близится зимняя пауза, поэтому в Кубке могут дать сыграть неосновному составу.

Не думаю, что ЦСКА будет проще в матче с «Рубином». Любая команда всегда хочет обыграть хорошего, сильного соперника. Казанцы будут очень сильно настраиваться на эту игру и гореть желанием обыграть ЦСКА. У армейцев не будет лёгкой прогулки», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.