Дмитрий Черышев высказался о низких местах «Реала» и «Милана» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», высказался о низких местах мадридского клуба и «Милана» в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Сегодня, 5 ноября, «Реал» и «Милан» сыграют между собой. Начало игры — в 23:00.

— Не странно видеть так низко «Реал» и «Милан» на старте Лиги чемпионов?

— Всякое бывает. Не стоит говорить, что в конце они займут те же места, на которых сейчас находятся. Думаю, нам не за что переживать. Команды пойдут к этому матчу во всеоружии. Мы прекрасно понимаем, в какой футбол играют итальянцы, какой сильный состав у «Реала». Хоть у Мадрида есть внутри несогласия, но самое главное, что команды покажут красивый футбол. Может быть, даже результативный, хотя с итальянскими клубами такое происходит нечасто, — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.