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Дмитрий Черышев высказался о низких местах «Реала» и «Милана» в Лиге чемпионов

Дмитрий Черышев высказался о низких местах «Реала» и «Милана» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», высказался о низких местах мадридского клуба и «Милана» в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Сегодня, 5 ноября, «Реал» и «Милан» сыграют между собой. Начало игры — в 23:00.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Не странно видеть так низко «Реал» и «Милан» на старте Лиги чемпионов?
— Всякое бывает. Не стоит говорить, что в конце они займут те же места, на которых сейчас находятся. Думаю, нам не за что переживать. Команды пойдут к этому матчу во всеоружии. Мы прекрасно понимаем, в какой футбол играют итальянцы, какой сильный состав у «Реала». Хоть у Мадрида есть внутри несогласия, но самое главное, что команды покажут красивый футбол. Может быть, даже результативный, хотя с итальянскими клубами такое происходит нечасто, — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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