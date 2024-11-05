Пименов сделал прогноз на кубковый матч между «Спартаком» и «Ростовом»

Бывший российский футболист Руслан Пименов выразил мнение, что «Спартак» уже в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» определит общий исход противостояния.

«Команде нужно вылезать из определённой ямы, в которую она попала. Слишком много негатива рядом со «Спартаком», нужно выигрывать каждый матч, а не делить их [по важности] на разные турниры. У «Ростова» же в чемпионате дела не очень хорошо идут, поэтому в Кубке будет ротация состава. Думаю, что «Спартак» будет фаворитом, в первой игре всё и решится», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 5 ноября. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.