Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов сделал прогноз на кубковый матч между «Спартаком» и «Ростовом»

Пименов сделал прогноз на кубковый матч между «Спартаком» и «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Руслан Пименов выразил мнение, что «Спартак» уже в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом» определит общий исход противостояния.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команде нужно вылезать из определённой ямы, в которую она попала. Слишком много негатива рядом со «Спартаком», нужно выигрывать каждый матч, а не делить их [по важности] на разные турниры. У «Ростова» же в чемпионате дела не очень хорошо идут, поэтому в Кубке будет ротация состава. Думаю, что «Спартак» будет фаворитом, в первой игре всё и решится», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 5 ноября. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.

Материалы по теме
«Спартак» — «Ростов»: назван самый вероятный счёт матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android