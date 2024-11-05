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Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче Кубка России со «Спартаком»

Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче Кубка России со «Спартаком»
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Нужно реабилитироваться за прошлое поражение, тогда многие моменты привели к взятию наших ворот. Надо выигрывать, есть двухматчевое противостояние. Будем стараться победить «Спартак», — сказал Сутормин «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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