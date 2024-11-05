Дмитрий Черышев: наводнение в Испании — большая трагедия, 200 жертв — неправда

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», высказался о наводнении в Испании. Ссылаясь на знакомых в Испании, Черышев заявил, что информация о 200 жертвах наводнения — это неправда. По факту их намного больше.

«Мы вчера разговаривали с Денисом, он звонил друзьям из Валенсии. Сказал, что это большая трагедия, около 50 деревень или маленьких городков затоплены, очень много погибших. 200 жертв — это неправда. Знакомых не затронуло, Денис как раз поэтому и звонил, чтобы узнать. Но некоторых знакомых знакомых затронуло», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.