Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев: наводнение в Испании — большая трагедия, 200 жертв — неправда

Дмитрий Черышев: наводнение в Испании — большая трагедия, 200 жертв — неправда
Комментарии

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, ранее работавший в системе мадридского «Реала», высказался о наводнении в Испании. Ссылаясь на знакомых в Испании, Черышев заявил, что информация о 200 жертвах наводнения — это неправда. По факту их намного больше.

«Мы вчера разговаривали с Денисом, он звонил друзьям из Валенсии. Сказал, что это большая трагедия, около 50 деревень или маленьких городков затоплены, очень много погибших. 200 жертв — это неправда. Знакомых не затронуло, Денис как раз поэтому и звонил, чтобы узнать. Но некоторых знакомых знакомых затронуло», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Дом Роберта Левандовского пострадал из-за наводнения в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android