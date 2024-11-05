Вратарь «Милана» Меньян высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Голкипер «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался об адаптации нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, а также поделился мыслями о предстоящей встрече с мадридским клубом в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.

«Сегодня будет игра против Килиана. Он качественный игрок, даже если сейчас у него трудный период. Я не сомневаюсь, что он справится.

Футбол всегда приносит мне адреналин. Мне нравится играть против всех, поэтому для меня лучшим будет победить вместе с товарищами по команде. Если я не считаю себя лучшим, никто за меня этого не сделает. Я пятый среди лучших вратарей мира, но мне ещё предстоит совершенствоваться. Мой приоритет — ближайший матч», — приводит слова Меньяна Football Italia.