«Реал» — «Милан»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.