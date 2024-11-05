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Иржи Ярошик возглавил карагандинский «Шахтёр»

Иржи Ярошик возглавил карагандинский «Шахтёр»
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47-летний чешский экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 5 ноября новый тренер был представлен команде. Вместе с этим новым руководителем «Шахтёра» стал Талгат Дюсеков. Напомним, Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей.

Ранее Иржи работал в «Спарте», «Словане» и «Теплице».

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