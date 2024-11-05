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Червиченко поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Локомотив» в Кубке России

Червиченко поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Локомотив» в Кубке России
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На фоне результатов в чемпионате «Локомотив» смотрится предпочтительнее «Динамо». Но вы же в окно смотрели (смеётся)? Тут проблема в том, что по такому полю и ситуации может быть всё что угодно. Вряд ли Личка или Галактионов смогут помешать. Мокро, скользко и холодно.

Мне кажется, что наличие теплокровных легионеров будет ослаблять команду. У кого окажется меньше легионеров и будут более северные ребята, у того, возможно, и будет преимущество», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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