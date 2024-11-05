Непомнящий: новый контракт Кордобы — монетизация, на него будут претендовать большие клубы

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о продлении контракта Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Когда у футболиста есть длинный контракт, он находится в совершенно другом психологическом состоянии. А также происходит большая монетизация. Думаю, что на Кордобу будут претендовать серьёзные клубы, ведь он стал дороже. Никто не знает, что произойдёт зимой. Но это очень правильный ход от «Краснодара». Я всегда за то, чтобы в нашем чемпионате были такие футболисты. Но я также за то, чтобы наши молодые игроки не торопились за рубеж. Они должны играть здесь, а не сидеть там в резерве или отправляться в аренды», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.