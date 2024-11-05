«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу на последних секундах в матче азиатской ЛЧ

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого встретился с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». Игра завершилась со счётом 2:2.

Интересно, что команда Леонида Слуцкого по ходу матча вела со счётом 2:0, однако удержать победу не смогла. Решающий гол был забит австралийцами на последних секундах игры.

Так, «Шанхэй Шэньхуа» занимает третье место (из 12) в группе «Восток». На групповом этапе азиатской Лиги чемпионов команда Слуцкого набрала семь очков за четыре матча. «Сентрал» идёт на 11-м месте с одним очком в активе.

В следующем туре азиатской ЛЧ «Шанхай Шэньхуа» встретится с лидером восточной группы — южнокорейским «Кванджу».