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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу на последних секундах в матче азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу на последних секундах в матче азиатской ЛЧ
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого встретился с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». Игра завершилась со счётом 2:2.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 11:00 МСК
Сентрал Кост Маринерс
Госфорд, Австралия
Окончен
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Андре – 50'     0:2 Ханьчао – 64'     1:2 James – 75'     2:2 Brandtman – 90+5'    

Интересно, что команда Леонида Слуцкого по ходу матча вела со счётом 2:0, однако удержать победу не смогла. Решающий гол был забит австралийцами на последних секундах игры.

Так, «Шанхэй Шэньхуа» занимает третье место (из 12) в группе «Восток». На групповом этапе азиатской Лиги чемпионов команда Слуцкого набрала семь очков за четыре матча. «Сентрал» идёт на 11-м месте с одним очком в активе.

В следующем туре азиатской ЛЧ «Шанхай Шэньхуа» встретится с лидером восточной группы — южнокорейским «Кванджу».

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