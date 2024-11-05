Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-скаут ЦСКА: агент Марио Фернандеса ушлый, хитрый человек. Дело было в финансах

Экс-скаут ЦСКА: агент Марио Фернандеса ушлый, хитрый человек. Дело было в финансах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший скаут московского ЦСКА Антон Чистяков рассказал о ситуации с переходом экс-защитника армейцев и сборной России Марио Фернандеса в «Зенит» летом 2023 года, а также высказался об агенте футболиста Жорже Машаду.

«Агент решил напоследок хорошо заработать на Марио? Думаю, да. В ином случае Марио спокойно приехал бы на те условия, которые ЦСКА ему предлагал. Клуб дважды пошёл ему навстречу, дал дорогу в сборную, на ЧМ-2018 — и ждал уважения в ответ. Но тут нужно знать Машаду. Ушлый, хитрый человек. Считает деньги, бьётся за каждый доллар. Когда можно было вернуться в ЦСКА на одни условия или перейти в «Зенит» на совершенно другие — выбор для Жорже был очевиден. Думаю, там разница была раза в три минимум. Это последний жирный контракт Марио — дело тут было в первую очередь в финансах, а не в перспективах стать чемпионом с «Зенитом», — приводит слова Чистякова Sport24.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Но этим летом он покинул клуб. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

Материалы по теме
Семак: Дуглас Сантос может помочь сборной России, как и Марио Фернандес в своё время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android