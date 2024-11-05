Младен Кашчелан: готов к самостоятельной тренерской работе

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал, что готов работать главным тренером.

– Следующим шагом в карьере станет самостоятельная работа? Готовы к ней?

— Да, уверен на 100%, что готов. Спасибо тренерам, с которыми я поработал в прошлом, Сергей Юран и Саша Илич – они мне очень помогли, очень много вещей я подметил за ними в ходе рабочего процесса, и я понял, что готов, — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штабе Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».