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Игорь Корнеев оценил продление контракта Кордобы с «Краснодаром»

Игорь Корнеев оценил продление контракта Кордобы с «Краснодаром»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил продление контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Новый контракт Кордобы — это отличная новость для «Краснодара» и игрока. Кордоба уже доказал, что является системообразующим футболистом команды, и доказывает свой уровень каждый год. Прекрасная работа!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

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