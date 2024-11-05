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Дьяков: «Зенит» очень обрадовался бы уходу Кордобы из «Краснодара» или купил бы его себе

Дьяков: «Зенит» очень обрадовался бы уходу Кордобы из «Краснодара» или купил бы его себе
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков отреагировал на новость о пролонгации контракта Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Продление контракта Кордобы — отличная новость для «Краснодара» и плохая для его конкурентов. Тот же «Зенит» очень бы обрадовался, если бы Кордоба ушёл. Может, они и сами бы его купили, потому что могут позволить себе всех подряд — держать у себя в команде всех троих: Кордобу, Соболева и Кассьерру. Джон — лучший форвард страны на сегодняшний день, он в полном порядке. Успех «Краснодара» — процентов 80 это заслуга Кордобы.

На момент завершения контракта ему будет 34-35 лет, но для нападающего это не возраст. Мы видим, что Дзюба был без игровой практики в 36 лет, а сейчас играет, забивает и отдаёт за «Акрон». А в «Краснодаре» подбор игроков лучше, поэтому он может продолжать феерить. Ближайшие год-два — сто процентов», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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