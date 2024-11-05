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Булыкин: Кубок перекрывает настроение футболистов — в матчах нет характера

Булыкин: Кубок перекрывает настроение футболистов — в матчах нет характера
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» всегда должен думать о Кубке России. «Динамо» же может биться на двух фронтах, поэтому в предстоящем матче будут небольшие замены. Но у нас такая система Кубка, что команды могут сыграть вторыми составами. Если даже проиграл, то ты не вылетаешь. Это всё перекрывает настроение футболистов, ведь в матчах нет кубкового характера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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