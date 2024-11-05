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Кашчелан: Пьянич для ЦСКА хорошее усиление

Кашчелан: Пьянич для ЦСКА хорошее усиление
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Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан высказался о боснийском полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче. Хавбек перешёл в московский клуб в летнее межсезонье — 2024.

– Как вы оценили приезд в РПЛ большой звезды – Миралема Пьянича?
– Да, Миралем – большая звезда, но сейчас это не имеет никакого значения. Самое главное, что и как он делает на поле – он ведёт игру, отдаёт голевые передачи. Но если он этого не будет делать, вряд ли его спасёт тот факт, что когда-то он играл в «Барселоне» и «Ювентусе». Однако прямо сейчас для ЦСКА это является хорошим усилением, — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».

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