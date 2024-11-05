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Стало известно, в каком клубе РПЛ будет проходить стажировку Александр Мостовой

Стало известно, в каком клубе РПЛ будет проходить стажировку Александр Мостовой
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой будет проходить тренерскую стажировку в московском «Динамо».

«Тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошёл стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо» стажировку — например, Андрей Аршавин», — приводит слова представителя пресс-службы клуба «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители красно-белых подтверждали в СМИ договорённость о стажировке.

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