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Кафанов заявил, что Сафонов не приедет в расположение сборной России в ноябре

Кафанов заявил, что Сафонов не приедет в расположение сборной России в ноябре
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не прибудет в расположение команды на сбор в ноябре.

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», — приводит слова Кафанова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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