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Экс-скаут ЦСКА: выдали Страндбергу $ 10 тыс., он купил часы и попросил ещё десять

Экс-скаут ЦСКА: выдали Страндбергу $ 10 тыс., он купил часы и попросил ещё десять
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Бывший скаут московского ЦСКА Антон Чистяков поделился воспоминаниями о шведском нападающем Карлосе Страндберге, выступавшем в составе армейцев с 2015 по 2017 год.

«В Москву он приехал без денег. Выдали ему $ 10 тыс. — авансом. Карлос вроде бы швед, а ментально, конечно, африканец: родился-то в Мозамбике. Не европеец абсолютно. Казалось бы, первое, что надо сделать в новом клубе, — хотя бы со всеми познакомиться. А Страндберг на эти $ 10 тыс. купил себе роскошные часы. И позвонил нам: «Можно мне ещё столько же? Те десять я уже потратил», — приводит слова Чистякова Sport24.

Всего в составе ЦСКА Страндберг провёл 28 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. На данный момент Карлосу 28 лет. Форвард выступает за турецкий «Хатайспор». В нынешнем сезоне швед принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча.

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