«В Англию не поеду!» Алексей Миранчук ответил, где может продолжить карьеру после США

Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, где может продолжить карьеру после периода в США. Российский хавбек признался, что не хочет переезжать в чемпионат Англии.

— Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь «на повышение» — допустим, в Англию?

— Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. Сам я полон сил, 29 лет — возраст для футбола хороший. Проведём время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше, — приводит слова слова Алексея Миранчука «Спорт-экспресс».