Даниил Лесовой: в АЕЛе я счастлив

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, поделился эмоциями от выступления в чемпионате Кипра.

— В этом сезоне я выбрал футбол. Если спросить меня, счастлив ли я, то да, я счастлив по-футбольному.

— Ты в первом же матче сделал результативную передачу. И там же забил мяч. Не возникло ли у тебя мнение, что игра на Кипре будет лёгкой прогулкой?

— Нет. На самом деле не было такого. Я понимаю, что во всех странах и во всех лигах уже научились играть в футбол. Просто я для себя понимаю, что я очень соскучился по футболу. Давненько в официальных матчах не выходил в стартовом составе. Поэтому я был очень заряжен на эту игру. Для меня важно было для себя отличиться в первой игре. Было важно показать клубу и тренерскому штабу, что они во мне не ошиблись, — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.