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Андреа Пирло высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Андреа Пирло высказался о новом формате клубного чемпионата мира
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Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о новом формате клубного чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2025 году.

«К сожалению, я не смогу сыграть на нём. Было бы здорово испытать этот формат. Это действительно интересно, и это что-то новое. Я уверен, что это будет очень интересно. Лучшие клубы мира соревнуются, поэтому я уверен, что ФИФА проделала отличную работу, и это станет отличным опытом для всех. Наблюдать за игрой стольких лучших команд — настоящее зрелище для всех болельщиков, для всего мира и особенно для Соединённых Штатов, где люди смотрят игры с такой страстью», — приводит слова Пирло пресс-служба ФИФА на официальном сайте.

В клубном чемпионате мира по футболу — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США, примут участие представители каждой из шести континентальных конфедераций – АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), ОФК (Океания) и УЕФА (Европа).

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