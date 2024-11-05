Селихов: «Спартак» — мой дом. Горд, что удалось провести 100 матчей за такой великий клуб

Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал московский клуб своим домом. Накануне он провёл сотый матч за красно-белых. Селихов заявил, что горд преодолеть эту отметку. Но в то же время он понимает, что за восемь лет в «Спартаке» провёл не так уж и много матчей.

— Матч 22 октября в Махачкале стал для тебя сотым за «Спартак».

— Это для меня значимое событие, но в то же время понимаю, что за почти восемь лет провёл очень мало матчей. Тем не менее горд, что удалось набрать сто игр за великий «Спартак».

— Чем стал для тебя «Спартак» за эти почти восемь лет?

— «Спартак» — мой дом. Итоги подводить ещё рано. Я здесь и готов продолжать биться за наш клуб, — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».