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Селихов: «Спартак» — мой дом. Горд, что удалось провести 100 матчей за такой великий клуб

Селихов: «Спартак» — мой дом. Горд, что удалось провести 100 матчей за такой великий клуб
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал московский клуб своим домом. Накануне он провёл сотый матч за красно-белых. Селихов заявил, что горд преодолеть эту отметку. Но в то же время он понимает, что за восемь лет в «Спартаке» провёл не так уж и много матчей.

— Матч 22 октября в Махачкале стал для тебя сотым за «Спартак».
— Это для меня значимое событие, но в то же время понимаю, что за почти восемь лет провёл очень мало матчей. Тем не менее горд, что удалось набрать сто игр за великий «Спартак».

— Чем стал для тебя «Спартак» за эти почти восемь лет?
— «Спартак» — мой дом. Итоги подводить ещё рано. Я здесь и готов продолжать биться за наш клуб, — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».

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