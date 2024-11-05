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Матч ЛЧ между «Реалом» и «Миланом» начнётся с минуты молчания в память о жертвах урагана

Матч ЛЧ между «Реалом» и «Миланом» начнётся с минуты молчания в память о жертвах урагана
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Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Милан», начнётся с минуты молчания в память о жертвах урагана «Дана», прошедшего в Испании. Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня вечером перед началом матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом» на «Сантьяго Бернабеу» будет объявлена ​​минута молчания в память о жертвах урагана «Дана», затронувшего несколько районов Испании», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.

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