Матч ЛЧ между «Реалом» и «Миланом» начнётся с минуты молчания в память о жертвах урагана

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Милан», начнётся с минуты молчания в память о жертвах урагана «Дана», прошедшего в Испании. Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.

«Сегодня вечером перед началом матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом» на «Сантьяго Бернабеу» будет объявлена ​​минута молчания в память о жертвах урагана «Дана», затронувшего несколько районов Испании», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.