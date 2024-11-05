«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев.

В прямом эфире игру «Спартак» — «Ростов» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.