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Канчельскис: где Кордоба в Европе будет получать такие деньги, какие ему даёт «Краснодар»?

Канчельскис: где Кордоба в Европе будет получать такие деньги, какие ему даёт «Краснодар»?
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новость о продлении контракта Джона Кордобы с «Краснодаром». В СМИ появилась информация, что колумбиец будет получать по новому контракту с «быками» € 4 млн в год + бонусы.

«Поздравляю «Краснодар». Если футболисту комфортно, почему бы и не остаться? «Краснодар» продлил хорошего футболиста. Всё зависит от Кордобы, останется ли он после лета или нет. Думаю, его всё устраивает. Где Кордоба в Европе будет получать такие деньги, какие ему даёт «Краснодар»? Клуб сделал ему предложение, от которого он просто не смог отказаться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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