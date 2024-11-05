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Игрок «Рубина» Ходжа: Россия заслуживает возвращения в еврокубки

Игрок «Рубина» Ходжа: Россия заслуживает возвращения в еврокубки
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Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа поделился впечатлениями от выступлений в Российской Премьер-Лиге, а также выразил надежду, что российские клубы будут возвращены в еврокубки.

«Здесь есть сильные клубы, хорошие стадионы — всё на высшем уровне. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках. Россия заслуживает возвращения туда.

Играть в РПЛ гораздо сложнее, чем в Хорватии. Здесь много тяжёлых матчей с сильными соперниками, и это очень хорошо. Также не согласен с тем, что игра без еврокубков менее интересна. Это футбол, ты в любом случае за что-то борешься: есть лига, есть Кубок России. Я просто хочу побеждать в каждом матче», — приводит слова Ходжи Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Ходжа в текущем сезоне сыграл девять матчей в составе «Рубина» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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