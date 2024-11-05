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Агент Сафонов — про Солдатенкова и Евгеньева: они как Биба и Боба!

Агент Сафонов — про Солдатенкова и Евгеньева: они как Биба и Боба!
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре «Крыльев Советов» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Акроном» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

– Как прокомментируете ошибку Романа Евгеньева, из-за которой забил Дзюба? Радимов даже заподозрил Евгеньева в нечестной игре.
– Да они нарочно чуть друг друга не убили. Биба и Боба — два дурака. В «Крыльях» обстановка накалённая. В СМИ писали про конфликт в раздевалке, это говорит о трещине в коллективе, плюс убрали Сергея Корниленко. Того же Солдатенкова я никогда не считал высококлассным футболистом, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Акроном» состоялся 3 ноября. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0. На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

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