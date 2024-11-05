Игрок «Спартака» Медина: думаю, скоро Виллиан Жозе о себе заявит

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о новичке красно-белых Виллиане Жозе, который присоединился к команде перед началом текущего сезона. Многие критикуют бразильца за то, что он приехал в Россию в плохой форме и с лишним весом. Однако Медина считает, что Виллиан Жозе сможет проявить себя в составе красно-белых.

«Виллиан — очень качественный игрок, что он и показывал ещё в Испании. Думаю, когда он получит хороший шанс заявить о себе здесь, Жозе им воспользуется. Думаю, скоро это произойдёт. Он крайне усердно работает на тренировках. Его опыт должен помочь ему», — приводит слова Медины Legalbet.