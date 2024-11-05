«Динамо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив». Столичное дерби пройдёт на стадионе « ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Владимир Москалёв.

В прямом эфире игру «Динамо» — «Локомотив» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.