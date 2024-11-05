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Панченко назвал единственный минус Джона Кордобы

Панченко назвал единственный минус Джона Кордобы
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Спортивный директор «СКА-Ростов» Виктор Панченко отреагировал на новость о продлении контракта Джона Кордобы с «Краснодаром». Новое соглашение «быков» с колумбийским форвардом рассчитано до лета 2027 года. Однако при определённых условиях контракт может быть автоматически пролонгирован.

«Кордоба — лучший нападающий нашего чемпионата. Я это неоднократно говорил. С таким форвардом у «Краснодара» очень высокие шансы на чемпионство. Кордобе хочется пожелать дисциплины на поле, она его подводит. В нужный момент такое поведение может вывести его из гонки бомбардиров. Это единственный минус у него. Он везде лезет, спорит с судьями, «маленький провокатор». Каждый его гол, каждое полезное действие будет важно для команды. Лишь бы у него здесь «не треснуло», — приводит слова Панченко Legalbet.

Ранее СМИ приписывали интерес к Кордобе московскому «Спартаку». Однако красно-белые не смогли договориться с футболистом.

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