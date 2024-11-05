Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Маухуб: о судействе в России могу сказать только хорошее

Игрок «Динамо» Маухуб: о судействе в России могу сказать только хорошее
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб поделился впечатлениями от судейства в российском футболе.

«На самом деле, о судействе в России могу сказать только хорошее. Правда, я не знал определённых тонкостей и моментов, с которыми здесь столкнулся. Партнёры по команде охотно делятся со мной советами, подсказывают. Человек может ошибаться, но главное, чтобы он учился на своих ошибках. В дальнейшем хотелось бы избегать таких моментов, как моё удаление в дерби со «Спартаком». Продолжаю учиться!» — приводит слова Маухуба пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу», в сентябре этого года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
Маухуб стал первым автором хет-трика в «Динамо» за последние семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android