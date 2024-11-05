Игрок «Динамо» Маухуб: о судействе в России могу сказать только хорошее

21-летний марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб поделился впечатлениями от судейства в российском футболе.

«На самом деле, о судействе в России могу сказать только хорошее. Правда, я не знал определённых тонкостей и моментов, с которыми здесь столкнулся. Партнёры по команде охотно делятся со мной советами, подсказывают. Человек может ошибаться, но главное, чтобы он учился на своих ошибках. В дальнейшем хотелось бы избегать таких моментов, как моё удаление в дерби со «Спартаком». Продолжаю учиться!» — приводит слова Маухуба пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу», в сентябре этого года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.