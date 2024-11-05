Алексей Миранчук: никогда в карьере не бегал так много, как в МЛС!

Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что никогда не бегал так много, как во время матчей МЛС. По его словам, игра в российском «Локомотиве» и итальянской «Аталанте» была другого стиля, нежели в американской лиге.

«Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные — я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону. А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой», — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».