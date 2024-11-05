Форвард «Динамо» Маухуб назвал свой любимый европейский клуб

21-летний марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб рассказал, кто был его футбольным кумиром, а также назвал команду, которую поддерживает.

«Я с детства мечтал попасть в клуб «Раджа» из Касабланки, и мне это в итоге удалось. Любимая же команда за пределами Марокко – лондонский «Арсенал». Если же говорить о кумире из мирового футбола, то назову Пьер-Эмерика Обамеянга», — приводит слова Маухуба пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Московское «Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу», в сентябре этого года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.