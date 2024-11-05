Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кашчелан: верю, что Латышонок может прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Кашчелан: верю, что Латышонок может прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан прокомментировал высказывание голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который рассказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Латышонок говорил, что ему для жизни хватает 30 тысяч в месяц. Верите ему?
– 100% верю. Женя – скромный, воспитанный пацан, который не разбрасывается деньгами, как это делают многие молодые футболисты.

– В какую сумму обходилась ваша жизнь, когда вы играли в «Балтике»?
– У меня немного другая ситуация, так как, помимо себя, я обеспечиваю жену и ребёнка. Думаю, что я тратил чуть больше, чем Женя (смеётся), — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
Кашчелан: Пьянич для ЦСКА хорошее усиление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android