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Шнякин высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

Шнякин высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о потасовке в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Московское дерби завершилось победой красно-белых со счётом 2:0.

«Роша — один из самых жёстких и грубых игроков РПЛ, это показывает статистика. При этом он один из лучших по другим показателям, если мы говорим про оборону. Но давайте сразу определимся, что есть некая грань. То, что футболисты постоянно друг друга лапают, крепко держат, а иногда и просто отталкивают, схватывают за разные части тела с разными последствиями – это одно. Да даже прихватить за шею, за горло, но удар по лицу, по-моему, достаточно акцентированный – это уже нечто другое. Поэтому я убеждён, что это нормальное решение – удалить по одному игроку из каждой команды.

Хотя я уверен, что Литвинов в этой ситуации, находясь в этой потасовке, не совсем отвечал за свои движения, его там тоже кто-то прихватил. Очевидно, что вот он попал под раздачу во всей этой ситуации. Думаю, если бы не удар полноценный, было бы по жёлтой», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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