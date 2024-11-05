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Погребняк: драка в дерби ЦСКА — «Спартак» только на совести неквалифицированного судейства

Погребняк: драка в дерби ЦСКА — «Спартак» только на совести неквалифицированного судейства
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Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого. Человек допустил масштабную драку в дерби, это только на его совести. Остановил бы судья игру перед этим моментом, показал бы Роше жёлтую — всё бы на этом и закончилось. Неквалифицированное судейство. Но, конечно, поведение Роши — это красная карточка. И Литвинова — тоже, я бы удалил обоих», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра между «Спартаком» и ЦСКА состоялась в субботу, 2 ноября. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

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