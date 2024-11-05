Погребняк: драка в дерби ЦСКА — «Спартак» только на совести неквалифицированного судейства

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого. Человек допустил масштабную драку в дерби, это только на его совести. Остановил бы судья игру перед этим моментом, показал бы Роше жёлтую — всё бы на этом и закончилось. Неквалифицированное судейство. Но, конечно, поведение Роши — это красная карточка. И Литвинова — тоже, я бы удалил обоих», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра между «Спартаком» и ЦСКА состоялась в субботу, 2 ноября. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.