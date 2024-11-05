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Джанашия: у «Динамо» и «Локомотива» большие амбиции, но железнодорожники сильнее

Джанашия: у «Динамо» и «Локомотива» большие амбиции, но железнодорожники сильнее
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«В кубковом матче с «Динамо» жду только победы от «Локомотива». У обеих команд большие амбиции в каждом турнире, но «Динамо» сейчас выступает чуть хуже, а «Локомотив» сильнее. Думаю, что в этом матче появятся стартовые составы. Если брать «Локомотив», то в прошлой встрече не играли Батраков и Баринов. Им надо играть, чтобы набрать нужные кондиции», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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