Джанашия: у «Динамо» и «Локомотива» большие амбиции, но железнодорожники сильнее

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 20:45 мск.

«В кубковом матче с «Динамо» жду только победы от «Локомотива». У обеих команд большие амбиции в каждом турнире, но «Динамо» сейчас выступает чуть хуже, а «Локомотив» сильнее. Думаю, что в этом матче появятся стартовые составы. Если брать «Локомотив», то в прошлой встрече не играли Батраков и Баринов. Им надо играть, чтобы набрать нужные кондиции», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.