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Шнякин оценил перспективного хавбека ЦСКА Кисляка

Шнякин оценил перспективного хавбека ЦСКА Кисляка
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке после дерби со «Спартаком» (0:2).

«Мне очень нравится Кисляк. У него, кстати, интересная история. Насколько я знаю, он получил несколько предложений уйти в аренду ещё в прошлом сезоне. Но агент заявил, что он намеренно остался, чтобы бороться за основной состав. Так что парень сделал правильную ставку. Однако встречается, обратите внимание, и дальше, я уверен, так будет, что он иногда жестит. Он немножко перебарщивает именно в подкатах и в единоборствах, и раньше такое было», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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