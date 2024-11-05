Шнякин оценил перспективного хавбека ЦСКА Кисляка

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке после дерби со «Спартаком» (0:2).

«Мне очень нравится Кисляк. У него, кстати, интересная история. Насколько я знаю, он получил несколько предложений уйти в аренду ещё в прошлом сезоне. Но агент заявил, что он намеренно остался, чтобы бороться за основной состав. Так что парень сделал правильную ставку. Однако встречается, обратите внимание, и дальше, я уверен, так будет, что он иногда жестит. Он немножко перебарщивает именно в подкатах и в единоборствах, и раньше такое было», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».