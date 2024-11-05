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«Реал» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Реал» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянский «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» набрал шесть очков в трёх стартовых турах ЛЧ и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Милан» с тремя очками в активе — на 25-м месте.

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