Аморим: интерес «Манчестер Сити»? Мой клуб — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим, который вскоре начнёт руководить «Манчестер Юнайтед», прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

«Интерес «Ман Сити»? Мой клуб – «МЮ», это был очевидный выбор для меня. Подписать контракт c «Юнайтед» и возглавить команду – это то, чего я хотел», — приводит слова Аморима BBC в социальной сети X (ранее Twitter).

Аморим приступит к работе с «красными дьяволами» 11 ноября. Контракт 39-летнего специалиста с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее СМИ сообщали, что английский клуб выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом.