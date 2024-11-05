Легенда «Баварии» Маттеус оценил работу Компани в качестве главного тренера

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о выступлении мюнхенской «Баварии» под руководством Венсана Компани. Бельгийский специалист тренирует команду с лета 2024 года.

«Очевидно, что после двух месяцев работы с новым тренером по новой системе не всё работает идеально. Компани показал команде после поражения в Барселоне, что она сделала не так и какие болты нужно закрутить. «Бавария» больше не проиграет «Барсе» 1:4. Возможно, две ничьих в чемпионате и два поражения в Лиге чемпионов даже помогут исправить ошибки до матчей плей-офф… О «Баварии» я не беспокоюсь», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.

После девяти туров «Бавария» идёт на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, одержав семь побед и сыграв две встречи вничью. В Лиге чемпионов мюнхенцы располагаются на 23-м месте, набрав три очка в трёх матчах.

«Бавария» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов в среду 6 ноября в 23:00 мск.