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«Ростов» рассматривал вариант подписания Маринато Гильерме

«Ростов» рассматривал вариант подписания Маринато Гильерме
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что клуб рассматривал вариант подписания экс-голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме. По словам специалиста, бразилец с паспортом РФ был для ростовчан одним из первых приоритетов. Отметим, что сделка так и не состоялась.

«Вопрос по Антону Шунину открылся и закрылся в отпуске, когда уже начинался сезон. Антон ведь тоже до последнего не знал, что будет. Поэтому и переговоры с ним не велись. А Маринато мы рассматривали. У нас он был одним из первых», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, Антон Шунин и Маринато Гильерме по-прежнему являются свободными агентами. Экс-вратарю «Динамо» 37 лет, а бывшему голкиперу «Локо» — 38.

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