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Колыванов: «Динамо» и «Локомотив» даже вторыми составами играют в атакующий футбол

Колыванов: «Динамо» и «Локомотив» даже вторыми составами играют в атакующий футбол
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Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Наверное, в предстоящем матче «Динамо» — «Локомотив» появятся футболисты, которые меньше всего были задействованы в прошлых играх. Это две играющие команды, этого не отнять. Даже вторыми составами не поменяется тактический рисунок. Будет атакующий футбол, ведь эти команды не любят отсиживаться в обороне. Самое главное, чтобы в защите не наделали глупых ошибок, хотя «Динамо» часто их допускает. Динамовцы последний раз не пропускали только в матче с «Рубином». Но «Динамо» остаётся «Динамо», которое может выдать прекрасную серию. Однако если команда расслабляется, то их сразу же наказывают», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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