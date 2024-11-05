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«Выпью капучино и решу». Энрике — о выборе вратаря на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

«Выпью капучино и решу». Энрике — о выборе вратаря на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, кто из вратарей команды сыграет в воротах в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится завтра, 6 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра вы всё узнаете. После хорошего капучино я решу, какой вратарь будет играть. Важно, чтобы все трое были готовы», — приводит слова Энрике Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Энрике остался доволен игрой российского вратаря Матвея Сафонова в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (1:0) и готов выпустить его в основном составе на встречу с «Атлетико».

Матч «ПСЖ» с «Атлетико» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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