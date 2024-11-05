«ПСВ» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСВ» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСВ» занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала два очка за три матча. «Жирона» заработала три очка и располагается на 24-й строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

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