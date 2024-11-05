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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Барселоны» — Caught Offside

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Барселоны» — Caught Offside
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «Барселоны» Марку Касадо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скауты этих клубов отмечают видение поля Касадо и его способность контролировать игру в линии полузащиты.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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