«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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